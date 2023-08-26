Deregümü Köyü'nden Doğal Domates Bereketi!

Akdeniz'in serin yayla ikliminde, Isparta Merkez'e bağlı Deregümü Köyü'nde gerçekleşen domates hasadı büyük bir başarıya imza atıyor. Köylüler, yayla şartlarında kurdukları seralarda doğal yöntemlerle ürettikleri domateslerle adeta bir mucizeye imza atıyor. Bu yıl 1000 dönümlük alanda yetiştirilen domateslerden 15 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Ankara, Konya, İzmir, ve İstanbul gibi büyük şehirlere ilk partiler gönderildi. Aynı zamanda her yıl Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Deregümülüler, yayla şartlarında gerçekleştirdikleri doğal domates üretimiyle büyük bir başarı hikayesine imza atıyor. Köy Muhtarı Ali Toprakçı, yaptığı açıklamada, fidanların Nisan sonu ve Mayıs başında toprakla buluştuğunu belirterek, "Şu anda domates hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasat, çiftçiler için her zaman bir şenliktir ve bu yılki hedefimiz yaklaşık 15 bin ton domates üretmektir. Bu hedef doğrultusunda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Ürünlerimizin büyük bir kısmını Ankara, İstanbul, Konya, ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Ayrıca ihracat da gerçekleştirerek milli ekonomimize önemli katkılar sağlıyoruz." dedi.

Köyün doğal ve serin iklimi, sıcak havalara rağmen üretimi etkilemeyerek Antalya pazarının sürekliliğini sağlıyor. Muhtar Toprakçı, "Yayla koşullarında üretim yapıyoruz ve bu sayede aşırı sıcaklara rağmen üretim devam ediyor. Bununla birlikte istihdama da büyük katkı sağlıyoruz. Köy nüfusumuz neredeyse kadar, seralarda çalışan işçi sayımızı göz önünde bulundurursak istihdama sağladığımız katkı oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Deregümü Köyü, 15 yıllık üretim deneyimi ile doğal domates üretiminde öncü konumunu koruyor. Geçen yıl 4 TL'ye satılan domatesler, bu yıl seralardan çıkan 10 TL'lik fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Bu fiyat artışı üreticileri memnun ederken, kaliteli ve doğal ürüne talebin artmasına da neden oluyor. Deregümü Köyü'nden çıkan lezzet dolu domatesler, sofralara hem iç pazarda hem de yurtdışında lezzet ve sağlık sunmaya devam ediyor.