Isparta'da Yörükler Şehre İndi

























































Isparta'da unutulmaya yüz tutmuş gelenekler canlandırılarak şehir merkezinde büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi öncülüğünde Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu'na bağlı derneklerle birlikte düzenlenen "Yörük Göçü" etkinliği, vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü.Isparta Belediyesi önünden başlayarak Kirazlıdere'ye kadar yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüşle gerçekleşen etkinlikte, geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, geçmişte kullandıkları deve, at, eşek ve araç gereçleriyle Kirazlıdere'de obalarını kurdu. Türk Bayrağı göndere çekildi, oba ateşi yakıldı ve misafirlere geleneksel keşkek ikramı yapıldı.Etkinliğe, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı, federasyon başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Muğla İl Beyi Mustafa Küçükyaman, etkinliğin asıl amacının Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti. Küçükyaman, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, Yörük kültürünün bu şekilde canlandırılmasının önemini vurguladı.Yörük Göçü programına katılan Isparta Valisi Aydın Baruş, Kirazlıdere'deki etkinlikte Türk Bayrağı dikilmesi ve oba ateşinin yakılmasına katkıda bulundu.Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Kıvrak, etkinliğin Türk milletinin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan bir yanını temsil ettiğini belirterek, Yörük geleneklerinin yaşatılmasının ve yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, etkinliğin amaçlarına ulaşmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Gözgün, Yörük kültürünün köylerde yaşatılmasının ardından şehir merkezinde de görülmesi gerektiği düşüncesiyle böyle bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti.Vatandaşlar, Yörük Göçü etkinliği sayesinde geçmişin izlerini şehir merkezinde canlı olarak yaşama fırsatı buldu. Etkinlik boyunca sazlı-sözlü gösteriler, halk oyunları ve konserler de düzenlendi.Program sonunda, sanatçı Canan Bayram ve etkinliğe katkı sağlayan dernek temsilcilerine plaket ve hediyeler takdim edildi. Etkinlik, Isparta'nın güzelliklerini yansıtan "Isparta'nın Gülleri" parçasıyla sona erdi.Geleneksel Yörük Göçü etkinliği, şehirdeki vatandaşlar arasında büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Bu tür etkinlikler, geçmişin kültürel değerlerini yaşatmanın yanı sıra toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.