Recai Amca Akülü Tekerlekli Sandalyesine Kavuştu: İyilik Hızla Gerçekleşti

Isparta Belediye Başkanı, Engelli Vatandaşın Talebini Hızla Karşıladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurtuluş Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşması sırasında fiziksel engelli Recai Ertik'in akülü tekerlekli sandalye talebini duydu. Başdeğirmen, hızlı bir şekilde harekete geçerek, talebi yerine getirdi. Recai Ertik, akülü tekerlekli sandalyesini teslim aldı ve bu güzel gelişmeyle mutluluğunu paylaştı.

Başkan Başdeğirmen'in Hızlı Tepkisi

Mahalle Meclisi Buluşmalarında vatandaşların taleplerini dinleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 12 yıldır ortopedik engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Recai Ertik'in akülü tekerlekli sandalye talebini hızla karşıladı. Başdeğirmen, pazartesi günü teslim edilmesi sözünü vermişti.

Recai Amca'nın Mutluluğu

Recai Ertik, akülü tekerlekli sandalyesini alırken, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Pazartesi günü sabah saat 09.30’da belediyeye gel ve aracını teslim al demişti. Gidemediğim, gezemediğim yerlere sağ olsun başkanımın verdiği araçla gideceğim" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Hızlı Hareket Edilen Talep

Engelli vatandaşın talebi cuma günü dile getirilmiş, Pazartesi günü ise talep yerine getirilmişti. Recai Ertik'in damadı Süleyman Zora, Başkan Başdeğirmen'in hızlı ve etkili çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın çalışkanlığını biliyorduk ama bu kadar hızlı çalıştığını bilmiyorduk. Teşekkür ederiz" dedi.

İyilik ve Hızlı Çözüm Örneği

Bu hızlı ve olumlu gelişme, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in vatandaşların taleplerine duyarlılıkla yaklaştığını ve ihtiyaç sahiplerine hızlı çözüm sunduğunu bir kez daha gösterdi. Akülü tekerlekli sandalye ile Recai Amca'nın yaşamının kolaylaşması, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak kayda geçti.