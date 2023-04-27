Isparta'da Yeni Çilek Sezonu Açıldı: İşte Detaylar

İlçe Müdürlüklerinin Çalışmalarıyla Çilek, Isparta'da Önemli Bir Tarım Ürünü Haline Geldi

Isparta'da Açıkta Yetiştirilen Çileklerin Hasadı Başladı: İşte Üretim Rakamları

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yetiştirilen çileklerin yeni sezonu açıldı. 2022 yılı TÜİK verilerine göre il genelinde 700 dekar alanda 1188 ton çilek üretimi gerçekleştirilmiş, bunların büyük çoğunluğu açıkta yetiştiricilik şeklinde yapılmıştır. Nisan ayında başlayan hasat işlemi, aralık ayına kadar devam edecektir.İl ve ilçe müdürlüklerinin gerçekleştirdiği eğitim ve saha çalışmaları sayesinde çilek, önemli bir tarım ürünü haline gelmiştir. Isparta'da çilek üretimi, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır. Yeni sezonun açılması, çilek yetiştiricileri ve tüketicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştır.