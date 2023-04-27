- Türkiye Petank Şampiyonası'nda Isparta'dan Büyük Başarı
- Isparta Sporcuları 10 Kategoride 8 Türkiye Derecesi Elde Etti
- İl Müdürü Danayiyen, Bocce Şampiyonası'nda Başarılı Olan Sporcuları Tebrik Etti
- Isparta Sporcuları Milli Takıma Adım Adım Yaklaşıyor
Isparta'nın başarılı Bocce oyuncuları ve antrenörleri, 13-18 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya-Kemer'de düzenlenen Türkiye Petank (Gençler, Gençler, Bayanlar, Erkekler) Şampiyonası'nda elde ettikleri önemli sonuçlar nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen tarafından tebrik edildi. sporcuların katıldığı bu büyük organizasyonda Ispartalı sporcularımız şampiyonayı önemli derecelerle tamamladılar.
Bocce-Bowling İl Temsilcisi Barış Zorlu, antrenörler Derya Yıldız, Mustafa Şentürk, Bekir Şentürk ve başarılı sporcular, şampiyonada elde ettikleri başarıyı paylaşmak üzere İl Müdürü Danayiyen'i ziyaret etti.
Müdür Danayiyen, şampiyonada elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.
Sonuçlar burada:
Küçük Karışık 3 kişilik takım Türkiye şampiyonu: İsmail Ramazan Akçay, Mustafa Selim Turan, Ali Kağan Alan
Küçük Karışık 3 kişilik takım 3.lük: Behiye Tuğba Koç, Mehmet Esad Doğan, Uğur Gevrek
Küçük Bireysel Türkiye şampiyonu: Ali Kağan Alan
Küçük Ferdi 3.lük: İsmail Ramazan Akçay
Genç Bireysel 2.lik: Binali Kınay
Genç Bireysel 3.lük: Mustafa Emir Koç
Gençler Altın Puan Türkiye şampiyonu: Ayşenur Nazlı Korkmaz
Gençler Altın Puan 2.'si: Recep Armağan
Genç-Kız 3'lü Takım 2.'si: Adeviye Dinçtürk
Genç-Kız 3'üncülük: Ayşenur Nazlı Korkmaz, Hazal Çetinkaya, Hazal Pala, Şeymanur Karaca
Genç-Erkek 3'üncülük: Emirhan Şibili, Mustafa Emir Koç, Emir Baran Korkmaz, Mehmet Samet Çiçek
Genç-Erkek Bireysel 2.lik: Mevlüt Emirhan Yalçın
Genç Erkekler Altın Puan Türkiye Şampiyonu: Mevlüt Emirhan Yalçın
Bu arada TBBDF Bocce Petank Milli Takım Seçmelerine katılması muhtemel sporcular da belirlendi. Milli Takım'a seçilmesi beklenen sporcular ise şöyle: Mustafa Emir Koç, Emir Baran Korkmaz, Emirhan Şibili, Mehmet Samet Çiçek, Şeymanur Karaca, Ayşenur Nazlı Korkmaz, Mevlüt Emirhan Yalçın, Recep Armağan, Binali Kınay, Adeviye Dinçtürk, Abdülkadir Bulanık, ve Burak Erdoğan.