Türkiye Petank Şampiyonası'nda Isparta'dan Büyük Başarı

Isparta Sporcuları 10 Kategoride 8 Türkiye Derecesi Elde Etti

İl Müdürü Danayiyen, Bocce Şampiyonası'nda Başarılı Olan Sporcuları Tebrik Etti

Isparta Sporcuları Milli Takıma Adım Adım Yaklaşıyor

Isparta'nın başarılı Bocce oyuncuları ve antrenörleri, 13-18 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya-Kemer'de düzenlenen Türkiye Petank (Gençler, Gençler, Bayanlar, Erkekler) Şampiyonası'nda elde ettikleri önemli sonuçlar nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen tarafından tebrik edildi. sporcuların katıldığı bu büyük organizasyonda Ispartalı sporcularımız şampiyonayı önemli derecelerle tamamladılar. Isparta'nın başarılı Bocce oyuncuları ve antrenörleri, 13-18 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya-Kemer'de düzenlenen Türkiye Petank (Gençler, Gençler, Bayanlar, Erkekler) Şampiyonası'nda elde ettikleri önemli sonuçlar nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen tarafından tebrik edildi. sporcuların katıldığı bu büyük organizasyonda Ispartalı sporcularımız şampiyonayı önemli derecelerle tamamladılar.

Bocce-Bowling İl Temsilcisi Barış Zorlu, antrenörler Derya Yıldız, Mustafa Şentürk, Bekir Şentürk ve başarılı sporcular, şampiyonada elde ettikleri başarıyı paylaşmak üzere İl Müdürü Danayiyen'i ziyaret etti.

Müdür Danayiyen, şampiyonada elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Sonuçlar burada:

Küçük Karışık 3 kişilik takım Türkiye şampiyonu: İsmail Ramazan Akçay, Mustafa Selim Turan, Ali Kağan Alan

Küçük Karışık 3 kişilik takım 3.lük: Behiye Tuğba Koç, Mehmet Esad Doğan, Uğur Gevrek

Küçük Bireysel Türkiye şampiyonu: Ali Kağan Alan

Küçük Ferdi 3.lük: İsmail Ramazan Akçay

Genç Bireysel 2.lik: Binali Kınay

Genç Bireysel 3.lük: Mustafa Emir Koç

Gençler Altın Puan Türkiye şampiyonu: Ayşenur Nazlı Korkmaz

Gençler Altın Puan 2.'si: Recep Armağan

Genç-Kız 3'lü Takım 2.'si: Adeviye Dinçtürk

Genç-Kız 3'üncülük: Ayşenur Nazlı Korkmaz, Hazal Çetinkaya, Hazal Pala, Şeymanur Karaca

Genç-Erkek 3'üncülük: Emirhan Şibili, Mustafa Emir Koç, Emir Baran Korkmaz, Mehmet Samet Çiçek

Genç-Erkek Bireysel 2.lik: Mevlüt Emirhan Yalçın

Genç Erkekler Altın Puan Türkiye Şampiyonu: Mevlüt Emirhan Yalçın