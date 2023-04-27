Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Kapsamında Çocuk Festivali Düzenledi

Çocuklar, Eğlence Dolu Çocuk Festivalinde El Becerilerini Geliştirdi

İlk Gün Yoğun İlgi Gören Çocuk Festivalinde, Öğrenciler Eğlenceli Vakit Geçirdi

Isparta Belediyesi, Çocukların Mutlu Anılarına Ortak Oldu

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Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Meydan AVM'de Çocuk Festivali düzenliyor. 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde çocuklar, kum boyama, sihirli renkler atölyesi, slime atölyesi, kapı süsü atölyesi, runner atölyesi, ebru sanatı atölyesi gibi birçok etkinlikte bulunuyorlar. Festivalde ayrıca kokulu taş saksı yapım atölyesi, çiçek dikim atölyesi, magnet buzdolabı süsü atölyesi, benim elektrik devrem atölyesi, şişme balon parkı gibi birçok etkinlik de yer alıyor. Cumartesi günü ise Çocuk Korosu ve Oğuzhan Koç'un konseri düzenlenecek. Festival, çocukların doyasıya eğlenebilmeleri için düzenleniyor ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler alıyor.Başkan Başdeğirmen, festivalin amacının çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamalarını sağlamak ve onların eğlenirken öğrenmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Ayrıca, bu etkinliklerin çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.Çocuklar da festivalden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler. Özellikle atölye çalışmalarında el becerilerini geliştirdiklerini ve yeni şeyler öğrendiklerini belirttiler. Konser etkinliği de büyük ilgi gördü ve çocuk korosu ve Oğuzhan Koç'un performansı izleyicileri coşturdu.Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali, çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlayan ve onları eğlendirirken öğreten bir etkinlik olarak her yıl büyük ilgi görüyor. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlaması ve onların özgüvenlerini arttırması da ayrıca önem taşıyor.