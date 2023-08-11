Isparta'da Yaz Kur'an Kursları Sonlandı: Diyanet Sen Şube Başkanı Tebrik Etti

Diyanet Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, Yaz Kur'an Kurslarında Görev Alan Personeli Kutladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, 3 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Ülke genelinde 90 bini aşkın cami ve Kur'an kursunda gerçekleştirilen bu kurslarda milyonlarca çocuk, Kur'an'la buluştu ve dini bilgiler öğrendi.Isparta ilinde de Yaz Kur'an Kursları, İl ve ilçe müftülüklerinin koordinesiyle gerçekleştirildi. Hacı Ali Gökgöz Camii Kur'an Kursu, Bilal-i Habeşi Camii Kur'an Kursu, Şehit Muhsin Kiremitçi Camii ve diğer kurslarda kapanış programları düzenlendi. Programlara öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programlar duygusal anların yaşandığı anlamlı etkinlikler olarak gerçekleşti. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.Yaz Kur'an Kurslarının başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Kur'an Kursu Öğretmenleri, İmam Hatipler ve Müezzin Kayyımlar, fedakarca yaptıkları görevleri dolayısıyla tebrik edildi. Diyanet Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, kurslara katılan öğrencilere ve ailelerine hayat boyu huzur ve mutluluklar diledi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Yaz Kur'an Kursları, genç nesillerin dini eğitimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumun değerlerini ve birlik duygusunu pekiştirmeye yönelik önemli bir faaliyet olarak değerlendiriliyor.