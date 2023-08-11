Başkan Başdeğirmen: Birlik beraberlik içerisinde proje üretmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Saltan, beraberinde rektör yardımcılarıyla birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette belediye-üniversite işbirliği konuları ele alındı.Ziyarette konuşan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tevcihleriyle rektörlük makamına atandığını ve görevine başladığını söyledi. El birliği ile güzel hizmetlere imza atmak istediklerine değinen Prof. Dr. Saltan, “Allah güzel işler yapmayı bize kısmet etsin. Isparta’mızın valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, bürokratlarıyla işbirliğiyle öncelikle şehrimize, ülkemize ve dünyaya bilimsel açıdan faydalı işler yapmak bize kısmet olur. Potansiyelli, altyapısı çok sağlam bir üniversitemiz var. Şehrimizde bunu biliyor ve gurur duyuyor. İnşallah hep birlikte el birliğiyle güzel işlere imza atarız” dedi.SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir ve ülke için yapılması gereken her çalışmada üniversite ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bugüne kadar nasıl beraber olduysak, bundan sonrada sizlerle birlikte inşallah bu hizmette var olacağız. Belediye başkanlığım ve öncesinde de sizlerle birçok noktada irtibat içerisinde olan bir kişi olarak bundan sonrada birlik beraberlik içerisinde proje üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Üniversitelerin insan ve bilgi fabrikası olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, SDÜ’nün 250 binin üzerinde öğrenciyi mezun ederek, ülkenin ve dünyanın farklı noktalarına gönderdiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Onların hepsi ilim adamı, bilim adamı olarak hizmet veriyorlar. Bu çok önemli. Isparta’da bir üniversite var. Isparta’ya katkısı insanın aklına ilk olarak şehir ekonomisini canlandırıyor diye geliyor. Evet Isparta ekonomisini canlandırıyor, ancak ürettiğimiz ilim ve bilimden sonra dünyanın neresinde hangi hizmetlere faydalı oluyor. Bunları da görmek lazım. Başka şehre gittiğimde hemen biri yanıma geliyor, ben Isparta’dan mezunum diyor. Sizlerin öğrencileri olarak farklı şeyler söyleyerek geliyorlar. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnsan yetiştirmek kolay bir vazife değil. Uyum içerisinde üniversitemizin her bölümüne ki, tıp fakültesi daha da ön plana çıkıyor. Tıp fakültesi halka hizmet ettiği için daha da ön plana çıkıyor. Tıp fakültemizi ve diğer bölümlerimizi çok daha ileriye getirmek için bizlere düşen ne varsa, hem şahsım hem de belediye olarak hazırız. Allah kolaylıklar versin Rabbim yardımcınız olsun” görüşlerinde bulundu.Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.