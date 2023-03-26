Isparta'da Yaşayan Zeki Çelik, 150 Kitap Yazarak Edebiyat Dünyasına Damga Vurdu

Zeki Çelik'in Masalları ve Şiirleri, Okuyucuları Büyülemeye Devam Ediyor

Zeki Çelik'in Zekice İsimli Kültür Merkezi, Isparta'da Sanatseverleri Buluşturuyor

Şair ve Yazar Zeki Çelik, Kütüphanesini Halkın Kullanımına Açtı

Zeki Çelik'in Son Hedefi: Bilmece Kitabı Yazarak Okuyucuları Eğlendirmek

Isparta'ya gönül veren isimlerden biri olan Zeki Çelik, yıllardır kalem oynatıyor ve edebiyat dünyasına çok sayıda eser kazandırıyor. Kendisi Isparta sevdalısı olan Çelik, 50 yıldan fazla süredir kaleme aldığı 150 kitapla adeta bir kültür hazinesi oluşturmuş durumda.İlk kitabını çocuklarına yazdığı masallardan oluşturan Zeki Çelik, kitap alma gücü olmayan ailelerin çocuklarının okuması için kendisi yazmaya karar vermiş. Sabahlara kadar yazdığı masallarla başlayan yolculuğu, romanlar, hikayeler, fıkralar ve mantık soruları ile devam etmiş. Kendisiyle yapılan röportajda, edebiyatın her dalında kitapları olduğunu belirten Çelik, Türk dünyası kültürlerine de katkı sağlamayı hedefliyor.Zeki Çelik, kitap yazma tutkusunu hala ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. Günlerini kütüphanesinde geçirmeyi seven Çelik, kurduğu kütüphaneyi halkın kullanımına da açarak herkesin faydalanmasını istiyor. Şimdi ise bir bilmece kitabı derleyerek yayınlamayı hedefliyor.Zeki Çelik'in Isparta'ya ve edebiyata olan sevgisi, yıllardır kalemine yansıyor ve ortaya muhteşem eserler çıkıyor. Onun gibi tutkulu ve özverili insanların varlığı, kültürümüzün zenginliğine zenginlik katıyor.















































