DİPLOMADA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Süleyman Demirel Üniversitesi, mezun öğrencilerin diplomasını posta yoluyla ulaştırma kararı aldı. Üniversitenin yönergesinde yapılan değişiklikle, diploma ve eklerinin kargo vb. yollarla hak sahibine gönderilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Diplomasına herhangi bir yıl kısıtlaması olmaksızın ulaşmak isteyen öğrenciler, diploma taleplerini "https://diplomaistek.sdu.edu.tr" adresinden oluşturarak kargo ile diplomasına ulaşabilecekler. Diplomalar ve diğer belgeler, her hafta Perşembe günü Üniversitenin Doğu Yerleşkesi içerisinde bulunan PTT şubesine birimler tarafından teslim edilerek hak sahiplerine gönderilecektir. Bu karar, diplomaların verimsiz ve hak sahibi için maliyetli olmasından dolayı alındı. Öğrenciler, artık diplomalarını kolaylıkla alabilecekler ve zaman ve maddi açıdan tasarruf edecekler.Diploma talep işlemlerinin nasıl yapıldığını daha detaylı öğrenmek için hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız