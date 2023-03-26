- Google Search Console'a sitenizi ekleyin ve doğrulayın.
- Sitemap.xml dosyanızı oluşturun ve Google Search Console'a yükleyin.
- İçeriklerinizi düzenli olarak güncelleyin ve özgün içerikler üretin.
- Başka web sitelerinden sitenize bağlantı almaya çalışın (backlink).
- Site hızınızı ve mobil uyumluluğunuzu kontrol edin ve gerekli düzenlemeleri yapın.
Isparta'da yerel haber sitelerinden www.ispartahaber.com.tr sahibi, Google News'te haberlerinin çıkması için Google botlarını sitelerine çekmek için yardım istedi. Sitenin sahibi, Google botlarının sitelerine erişmesi için hangi adımları atması gerektiği konusunda bilgi istedi.
Konuyla ilgili olarak, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) uzmanları, sitenin Google botları tarafından indekslenmesi için bazı adımlar öneriyorlar. İlk olarak, sitenin Google Search Console'a eklenip doğrulanması öneriliyor. Ardından, sitemap.xml dosyasının oluşturulması ve Google Search Console'a yüklenmesi gerekiyor. İçeriklerin düzenli olarak güncellenmesi ve özgün içerikler üretilmesi de önemli bir adım olarak belirtiliyor.
Sitenin sahibi ayrıca, başka web sitelerinden sitelerine bağlantı (backlink) almaya çalışacağını ve site hızının ve mobil uyumluluğunun kontrol edileceğini de ekledi. Konuyla ilgili olarak, SEO uzmanlarının sitenin optimizasyonunu gerçekleştirme konusunda yardımcı olabileceği de belirtildi.
Sonuç olarak, www.ispartahaber.com.tr sahibi, Google News'te yer almak için gerekli adımları atmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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