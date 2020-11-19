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Isparta'da yasadışı tütün ürünleri operasyonu!

Isparta'da yasadışı tütün ürünleri operasyonu!
ISPARTA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulü ürünlerin satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, 12/11/2020 tarihinde 2 şüpheli şahsa ait araç ve iş yerinde yapılan aramada;
 
1232 paket (24.640 dal) doldurulmuş makaron, 7 adet 1 kg’lık bandrolsüz tütün, 10 kg açık tütün, 8 kutu (1.600 dal) boş makaron ele geçirilmiş, ayrıca iş yerinin TAPDK belgesi bulunmadığından 443 paket (88.600 dal) boş makaron, 83 paket (100 ve 200 gramlık) tütün, 20 paket 1 kg’lık tütün ve 42 kg açık tütüne el konulmuş olup, 2 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı Kanunlar kapsamında adli ve idari işlem yapılmıştır.
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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