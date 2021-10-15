JANDARMA DEFİNE AVCILARINA GEÇİT VERMEDİ!

TÜM ARAÇ GEREÇLERE EL KONULDU...



ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ve kültür varlıklarının tahrip edilmesi olaylarına yönelik elde edilen istihbari bilgiler ve yapılan takipler neticesinde.

1 - 12 Ekim 2021 tarihinde Senirkent ilçesi Başköy köyünde ikamet eden Y.B. (48) isimli şalısın, satmak amacıyla elinde bulundurduğu 1 adet Roma dönemine ait üzerinde (îirland çelenk ve ortasında gorgo başı kabartına figürü bulunan lahit mezar parçası, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

2. 14 Ekim 2021 tarihinde. Yalvaç ilçesi Körkülcr köyü mevkinde bulunan sit alanında; A.A. (65), Ö.T. (61), Î.A. (71). M.E.P. (48). M.S, (42), R.B. (61), R A. (44) ve H.S. (30) isimli (8)şüphe!i. iş makinesi ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan 1 adet iş makinesi kepçe ile 1 adet dedektöre el konulmuş olup. 2 adet Osmanlı ve Bizans dönemine ait mühür ele geçirilmiştir.

Isparta il Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.