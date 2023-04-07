Isparta Belediyesi, geçtiğimiz hafta 36.000 adet meyve fidanını toprakla buluşturarak çevre dostu bir adım atmıştı. Belediye, bu kez de çevre ve doğa için ücretsiz meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtım etkinliği 8 Nisan Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Isparta Belediye binası önünde yapılacak.

Bu çevreci adımın bir parçası olarak, Isparta Belediyesi vatandaşları yeşil bir dünya için teşvik etmeye devam ediyor. Ücretsiz meyve fidanı dağıtımı, belediyenin çevreye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Isparta halkı, dağıtım etkinliğine katılarak doğayı korumak için fidanlarını toprakla buluşturabilirler.