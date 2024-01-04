"Başkan Başdeğirmen, Genç Güçsan Tarım Aletleri Makineleri Fabrikasını Ziyaret Etti"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde önemli tarım çalışmaları ve ekonomik katkılar sağlayan Genç Güçsan Tarım Aletleri Makineleri Fabrikasını ziyaret etti. İşletme sahipleri Selma ve Mehmet Küçükköse'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Başdeğirmen, ziyaretin sonunda şehirdeki bu tür üretim ve ihracat faaliyetlerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.Başkan Başdeğirmen, Eğirdir yolu üzerinde bulunan işletmelerin iş insanlarıyla bir araya gelerek, 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Genç Güçsan Tarım Aletleri Makineleri Fabrikasını inceledi. İşletme sahiplerinden alınan bilgilerle üretilen tarım makinelerinin Türkiye genelinde meyve üretimi yapan birçok noktaya gönderildiği öğrenildi.Mehmet Küçükköse'nin, "Başkanımızın bizi ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz, bizleri onurlandırdı" ifadeleriyle teşekkür ettiği ziyarette, Başkan Başdeğirmen ise, "Bu fabrikamızdan 35 ülkeye ihracat yapılıyor, 100’ün üzerinde çalışanıyla, verdiği vergilerle, istihdamla, döviz getirileriyle şehrimize çok büyük katkı sağlıyorlar. Rabbim daha güzel işler yapmayı nasip etsin, bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. Başkan Başdeğirmen, işletmeyi daha önce ziyaret ettiğinde küçük bir işletme olduğunu hatırlatarak, aradan geçen süre içinde yapılan güzel işlerden ötürü memnuniyetini dile getirdi.