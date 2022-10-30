Karaağaç Mahallesi Eymen Düğün Salonunda yemekler yendi, müzik eşliğinde hoş bir akşam geçirildi.Isparta Üreten Engelliler Derneğinin düzenlediği ENGELSİZ ÜRETİM ETKİNLİĞİ engellileri ve dernek gönüllülerini bir araya getirdi.Derneğin Genel Koordinatörü Koray Başyiğit yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramını kutladı ve böylesi bir günde bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.Üreten Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Günaydın adına konuşan Başkan Yardımcısı Muammer Emre Gökgöz, 2018 yılında faaliyete başladıklarını söyledi ve çeşitli kurslarla derneğe katkı sağlandığını ifade etti.Yemekte bazı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanısıra Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Savcı ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.Bu ilk buluşma gece saatlerine kadar devam etti.