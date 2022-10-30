Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken kutlamalar akşam da kabul töreni ve fener alayı ile devam etti.IYAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapan Vali Aydın Baruş konuklarını karşılayarak bayramlarını tebrik etti.Kabul törenine Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, askeri, mülki ve adli erkan, gaziler ve şehit yakınları, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Vali Baruş, Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde canlarını feda eden atalarımızı rahmetle anarak, Bu emaneti en iyi şekilde daha ileriye götüreceklerini kaydetti.Kabul töreninde Vali Baruş, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen masaları tek tek dolaşarak konuklarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler.Kabul Töreninin ardından düzenlenen fener alayına katılan Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Bandosu eşliğinde yüzlerce vatandaşla birlikte ellerinde Türk Bayraklarıyla fener yürüyüşü gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri söylenen marşlar ile sona erdi.