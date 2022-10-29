"Cumhuriyet Hemşireleriyiz"











Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün bir konuşmasındaki "Cumhuriyet; düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister" sözleri Cumhuriyet yönetiminin korunmasında hepimize görevler düştüğünü ifade etmektedir. Bu kutlu vazifenin bilinciyle "Cumhuriyet Hemşireleri" olarak milli birlik ve beraberlik duygusu ile var gücümüzle çalışarak mesleki gelişimimiz için üzerimize düşeni yapacağımızı, cumhuriyetimize, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, milli ve manevi değerlerimize onurla ve gururla sahip çıkacağımızı, her koşulda vatanımızın hizmetinde, milletimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı hissettirmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimizin anısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüne katılım sağladık.Cumhuriyeti bizlerlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK , Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.Helma APAYDINTürk Hemşireler Derneği Isparta İl TemsilcisiTlf: 0 505 799 1928