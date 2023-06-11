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Isparta'da Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

Isparta'da Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı
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"Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Heyecan Dorukta: 2022-2023 Mezuniyet Töreni Yaklaşıyor!"

"Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezun olmaya hazırlanan yaklaşık 7 bin öğrenci, heyecanla beklenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. 22-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tören, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda coşkuyla kutlanacak.
Mezuniyet töreni, öğrencilerin eğitim hayatını tamamlamanın mutluluğunu yaşayacakları anlamlı bir etkinlik olacak. Törenin saati, hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde revize edilebileceği belirtiliyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gurur gününde, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini paylaşacaklar. Bu anlamlı etkinlikte aileler, akademik kadro ve üniversite çalışanları da öğrencilerin başarılarına tanıklık edecekler.
Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet töreni, öğrencilerin eğitim hayatlarının bir dönemini kapatıp yeni bir başlangıca adım atacakları önemli bir etkinlik olacak. Mezun olacak öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilerken, bu mutlu günlerinde ailelerini ve sevdiklerini yanlarında görmelerini temenni ediyoruz."
Bu haberi Isparta Son Dakika Haberi olarak aktardık. Mezuniyet törenine katılacak olan tüm öğrencilere ve ailelerine mutlu ve başarılı bir gelecek dileriz.

22- 23 Hziran Mezuniyet Töreni Akış Planı
. 18:00 Kortej Düzeninin Oluşturulması
. 19:00 Müzik Eşliğinde Kortej Yürüyüşü ve Yerleşimlerin Yapılması
. 19:45 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
. 19:50 Protokol ve Öğrenci Konuşmaları
. 20:10 Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni
. 20:30 Mezuniyet Andının Okunması
. 20:35 Kep Atma ve Dj Eşliğinde Müzik Dinletisi
. 20:40 Öğrenci Toplulukları Konseri
. 21:40 Kapanış
 
MEZUNİYET TÖRENLERİ PROGRAM TAKVİMİ
GÜN 22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE
  • Tıp Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Fen Edebiyat Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi
  • Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20. Yıl Mezunları

GÜN 23 HAZİRAN 2023 CUMA
  • İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Spor Bilimleri Fakültesi
  • Adalet Meslek Yüksekokulu
  • İsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Hukuk Fakültesi
  • Eczacılık Fakültesi






 
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