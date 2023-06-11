"Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Heyecan Dorukta: 2022-2023 Mezuniyet Töreni Yaklaşıyor!"

22- 23 Hziran Mezuniyet Töreni Akış Planı

MEZUNİYET TÖRENLERİ PROGRAM TAKVİMİ

GÜN 22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

Tıp Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20. Yıl Mezunları

GÜN 23 HAZİRAN 2023 CUMA

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İletişim Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

İsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

"Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezun olmaya hazırlanan yaklaşık 7 bin öğrenci, heyecanla beklenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. 22-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tören, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda coşkuyla kutlanacak.Mezuniyet töreni, öğrencilerin eğitim hayatını tamamlamanın mutluluğunu yaşayacakları anlamlı bir etkinlik olacak. Törenin saati, hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde revize edilebileceği belirtiliyor.Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gurur gününde, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini paylaşacaklar. Bu anlamlı etkinlikte aileler, akademik kadro ve üniversite çalışanları da öğrencilerin başarılarına tanıklık edecekler.Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet töreni, öğrencilerin eğitim hayatlarının bir dönemini kapatıp yeni bir başlangıca adım atacakları önemli bir etkinlik olacak. Mezun olacak öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilerken, bu mutlu günlerinde ailelerini ve sevdiklerini yanlarında görmelerini temenni ediyoruz."Bu haberi Isparta Son Dakika Haberi olarak aktardık. Mezuniyet törenine katılacak olan tüm öğrencilere ve ailelerine mutlu ve başarılı bir gelecek dileriz.Kortej Düzeninin OluşturulmasıMüzik Eşliğinde Kortej Yürüyüşü ve Yerleşimlerin YapılmasıSaygı Duruşu ve İstiklal MarşıProtokol ve Öğrenci KonuşmalarıDereceye Giren Öğrencilere Ödül TöreniMezuniyet Andının OkunmasıKep Atma ve Dj Eşliğinde Müzik DinletisiÖğrenci Toplulukları KonseriKapanış