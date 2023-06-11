Cam Silerken Dengesini Kaybeden Genç Kız Aşağı Düştü

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında cam silerken dengesini kaybeden genç bir kızın aşağı düştüğü bildirildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki genç kızın durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Isparta'da meydana gelen bu son dakika haberi gündemi sarsmış durumda.



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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde, iddialara göre bir apartmanın 6. katında cam silerken dengesini kaybeden genç bir kızın aşağı düştüğü bildirildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen ve durumu ağır olan 15 yaşındaki genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Isparta'da meydana gelen bu olay, son dakika haber olarak duyurulmaktadır.

