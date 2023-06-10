Alt Başlık: Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen CEI1*, CEI2* ve Türkiye'de ilk CEI3* (160 km) Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışları, Türkiye, Ürdün, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden katılan binicilerle heyecan dolu bir atmosferde başladı.Isparta Valiliği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonu, Isparta Atlı Spor Kulübü'nde başladı. Binicilik severlerin heyecanla beklediği CEI1*, CEI2* ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen CEI3* (160 km) yarışlarında, atlılar kıyasıya mücadele ediyor.Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden katılan biniciler, Gönen ilçesi sınırlarında Atlı Dayanıklılık parkurlarında birbirleriyle yarışıyor. Her bir yarışmacı, belirlenen kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra dinlenme alanında 40 dakika mola veriyor ve veteriner kontrolünden geçerek bir sonraki tura devam etmek için hazırlanıyor.Özellikle Türkiye'de ilk kez düzenlenen CEI3* (160 km) yarışlarında başarılı olan atlar, Eylül ayında Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımını temsil etme hakkı kazanacak.Bu büyük organizasyonun Haziran ayında gerçekleştirilmesi ise ayrı bir anlam taşıyor. Biniciler, gül hasat sezonunda atlarıyla gül bahçeleri arasında doğanın eşsiz güzelliğiyle yarışmanın keyfini çıkarıyor.Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yeter, organizasyonun başarısı için destek veren Isparta Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile diğer tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, sporcuları, antrenörleri, yer ekiplerini ve atları tebrik etti.İlk gün gerçekleştirilen yarışları, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen de takip ederek, organizasyon hakkında bilgi aldı. Yarışlar, yarın yapılacak olan final yarışması ve ödül töreniyle sona erecek, bu heyecan dolu etkinlik büyük bir coşkuyla tamamlanacak.