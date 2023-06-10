Ergün Isı, 26. Isparta SANTEK Fuarı'nda Özel Kampanyalar ve İndirimler Sunuyor!

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Ergün Isı, bölgenin en büyük fuarı olan Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı'nda, ''Ergün'le Hergün'' sloganıyla sunduğu özel kampanyalar ve indirimlerle dikkat çekiyor.Ergün Isı, fuar kapsamında Güneşten Sıcak Su, Güneşten Elektrik, Tarımsal Sulama, Su Arıtma Cihazları ve Isı Pompası gibi ürünlerinde geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla ziyaretçilere özel fırsatlar sunuyor.Fuarı ziyaret edenler, Ergün Isı'nın ürünlerine büyük ilgi göstererek bilgi alıyorlar. Bu fırsatı kaçırmamak için Ergün Isı'nın standını mutlaka ziyaret edin. Unutmayın, fuar yarın sona eriyor. Son günü kaçırmayın!Detaylı bilgi için aşağıdaki telefon numarasından iletişim kurabilirsiniz:Telefon: +90 554 937 21 32