Ulu Önder, Aramızdan Ayrılışının 83. Yılında Törenlerle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Törene Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, il protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören Atatürk Anıtı’na çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti. Programın sonunda İl Müdürümüz ve protokol üyeleri Atatürk’ün yaşamından kesitlerin sunulduğu fotoğraf ve resim sergisini gezdi.ISPARTA MEM