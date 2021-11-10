Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83’üncü ölüm yıldönümünde Eğirdir’de düzenlenen törenle anıldı.Kaleönü Meydanında yer alan Atatürk Anıtı’ndaki törene; Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Veli Gök, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiği sırada çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşımız söylenildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yıl özel anma programının icrası için saat 10.00’da Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonuna geçildi.