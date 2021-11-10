Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde ‘göreve geldiğimizden itibaren bize verilen 5 yıllık dönem içerisinde hedefimiz 5 bin adet sosyal konutu TOKİ veya BELMAŞ aracılığıyla halkımıza teslim etmektir’ sözü yerine geliyor.Emekli ve dar gelirlinin büyük bir heyecanla beklediği o konutların bin 2 adedinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.Isparta’da son olarak 14 Ocak 2009’da Akkent’te 914 TOKİ konutunun anahtarı teslim edilmiş ve o günden bu yana, geçen dönem içerisinde emekli ve dar gelirlilerin ev sahibi olabilmeleri amacıyla hiçbir adım atılmamıştı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte yer arayışlarına başlanmış ve sonucunda da Süleyman Demirel Botanik Parkının arka kısmında bulunan bölgede bin 2 konutun yapılması için yer belirlenmişti. Ardından bin 2 konut için Işıkkent Spor Salonunda kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahipleri belirlenmişti. Eylül ayı itibariyle sosyal konutların yapılması amacıyla belediye tarafından belirlenen alanda inşaat çalışmalarına başlandı.İnşaat yapım işini alan Ispartalı firmaya yer teslimi yapıldı ve firma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü konut alanının bloklarının temel betonları döküldü, bodrum katları oluşurken, bazı bloklarda da 2.kat seviyesine gelindi.21 bloktan oluşacak bin 2 konut projesinde 287 adet 3+1 ve 715 adette 2+1 daire inşa edilecek. Projede 967 araçlık da otopark alanı bulunuyor. Alanda ayrıca bir adet sosyal tesis ve cami de yer alıyor. Proje 275 milyon liraya mal olacak ve Temmuz 2023 tarihine kadar inşaatların bitirilerek hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi hedefleniyor.Bu bin 2 konutun yanı sıra yine aynı bölgede yer alan eski Gülkent Devlet Hastanesi bölgesine de 1500 sosyal konut yapılacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ile bölgedeki atıl vaziyetteki hastane binası yıkılırken, konut çalışmalarının yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Böylelikle Isparta ilk etapta 2 bin 502 adet sosyal konutuna kavuşmuş olacak.