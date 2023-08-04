Askerlikte Yeni Dönem: MSB Son Dakika Olarak Duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikte yeni bir dönem başlatıyor. Vatani görevlerini yerine getirecek yüz binleri ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu. Artık askerler, sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kışlalarda da kısıtlı bir şekilde kullanabilecekler.MSB tarafından yapılan açıklamada, "Askercell" uygulaması kapsamında, askerlik hizmeti öncesinde kullanılan sivil GSM hatlarının ücretsiz bir şekilde kısıtlı hale getirilmesine ve terhisi müteakip eski hattın özelliklerine döndürülmesine imkan tanıyan bir düzenleme gerçekleştirildiği belirtildi.Askerler, kullandıkları sivil GSM hatlarının bayisine başvurarak bu hizmetten faydalanabilecekler. Bu uygulama sayesinde askerlik hizmeti süresince sivilde kullandıkları hatlarını da kullanabilecekler.Bu yeni düzenleme ile birlikte, askerlerin iletişim ihtiyaçları daha da kolaylaşacak ve sevdikleriyle daha rahat bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlanacak. Aynı zamanda, askerlerin sivil hayattaki alışkanlıklarını bir süreliğine askerlik sürecinde de sürdürebilmeleri hedefleniyor.MSB'nin bu önemli kararı, askerlerin günlük hayatlarını daha rahat geçirebilmeleri ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatani görevlerini yapacak olan gençlerin, bu uygulamadan faydalanmak için GSM hatlarına dair bilgileriyle birlikte ilgili bayilere başvurmaları gerekmektedir.