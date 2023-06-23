Yalvaç Belediyesi'nden Önemli Duyuru: Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı!

Yalvaç ilçesinde düzenlenecek olan "Yalvaç Psidia Antiokheia, Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin 20. yılında, unutulmaz bir etkinlik daha sizleri bekliyor! Sünnet Şöleni için kayıtlarımız başlamış olup, Yalvaç ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden ve çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin dikkatine!Sevgili Yalvaçlılar, bu yıl 20. kez gerçekleştirilecek olan "Yalvaç Psidia Antiokheia, Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenecek Sünnet Şöleni için kayıtlarımızı bekliyoruz. Yalvaç ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden ve çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin, çocukların nüfus cüzdanlarıyla birlikte en geç 10 Temmuz tarihine kadar Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmalarını rica ediyoruz.Sünnet Şöleni, Yalvaç Psidia Antiokheia, Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin en özel etkinliklerinden biridir. Bu yıl festivalin 20. yıl dönümünde düzenlenecek olan Sünnet Şöleni, çocuklarımızın hayatında unutulmaz bir anı olacak. Etkinlik, geleneksel değerlerimizi yaşatma amacıyla gerçekleştirilecek ve ailelerin bir araya gelerek mutlu bir gün geçirmelerine olanak sağlayacak.Sünnet Şöleni için kayıt yaptıran aileler, çocuklarının bu özel gününde birbirinden renkli etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri ve uzman doktorlar eşliğinde sünnet işlemi gerçekleştirilecektir.Siz de Yalvaç ilçesinde yaşayan ve çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerdenseniz, bu fırsatı kaçırmayın! 10 Temmuz tarihine kadar Yalvaç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Unutulmaz bir etkinlikte yer almak ve çocuğunuzun bu özel gününü paylaşmak için başvurunuzu zamanında yapmanızı önemle rica ediyoruz.Yalvaç Belediyesi olarak, geleneklerimize sahip çıkmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sizleri de bu özel etkinliğimize davet ediyor, festivalimizin diğer etkinliklerine de katılımınızı bekliyoruz.