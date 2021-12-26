Neredeyse tüm balıklar Türkiye'nin kıyı şeridinden Kaya Balığa günlük geliyor. Bu, çevrenizdeki en iyi, en taze, yerli balık ve kabuklu deniz ürünlerini aldığınızdan emin olabileceğiniz anlamına gelir.



Kaya Balık; 30'dan fazla farklı balık türü tedarik edip işliyor. Balıklar bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir.



Ayrıca hemen yan tarafında yer alan ve bir deniz masalını andıran dekoru ile Kaya Balık Evi sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!



Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.



Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi



KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

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