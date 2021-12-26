Yeni yıla evde gireceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde ailece kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi.
Vatandaş yılbaşı öncesi kuruyemişe yönelirken, Zambak Kuruyemiş tezgahlarında da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Kuruyemiş tezgahlarında çeşit çeşit ürünler satışa sunuldu.
Taze kavrulmuş çekirdek, kabak çekirdeği, tuzlu fıstık, fındık, kaju, baharatlı fıstık, beyaz leblebi, badem, antep fıstığı, ceviz, hurma ve kuru gıdalar gibi bir çok ürünü Isparta'da Zambak Kuruyemiş tüketiciler ile buluşturuyor. Hem sağlıklarını korumak isteyen hem de atıştırmalık olarak tüketmek isteyen vatandaşlar için bir çok çeşit Zambak Kuruyemiş'te...
Yılbaşında her bütçeye uygun kuruyemiş var!
Yılbaşını evinde geçiren vatandaşların vazgeçilmezi olan kuruyemiş için Zambak Kuruyemiş, her bütçeye uygun ürünlerinin bulunduğunu ve vatandaşların damak zevklerine ve bütçelerine göre alışverişlerini yapabileceklerini söyledi.
Kuruyemiş tüketmenin faydalı olduğuna dikkat çeken Zambak aynı zamanda "Ay çekirdeği, kolesterolü ve damar sertliğini düşürür. Antep fıstığı da kanser hastalığından korur. Yer fıstığı ise zekayı güçlendirir ve yaşlanmaya karşı korur" dedi.
Adres: Yeni Antalya yolu üzeri eski Müftülük ilerisi ISPARTA