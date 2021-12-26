Okul Sporları Gençler A Halter Türkiye Şampiyonası 24 – 26 Aralık 2021 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda tamamlandı. Şampiyonada ilimizi temsil eden 3 sporcumuz Türkiye ikincisi oldu.2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler A Halter Türkiye Şampiyonası Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.Şampiyonada üç gün boyunca sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.Okul Sporları Gençler A Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi Cumartesi günü saat 12.00’da gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Federasyon yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.Açılış seremonisinde konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek organizasyona ev sahipliğinin yapmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ise konuşmasında Isparta’nın halter branşında başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, organizasyon emeği geçenlere teşekkür etti.Türkiye Şampiyonası boyunca Işıkkent Spor Salonunda geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hüseyin Şensoy unutulmadı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Federasyon Başkanı Talat Ünlü ile birlikte genç yaşta aramızda ayrılan Hüseyin Şensoy’un ailesine plaket takdim etti.Ardından protokol üyeleri tarafından sıkletlerinde derece elde eden sporculara madalya takdim edildi.Seremoni töreninin sonunda Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Şube Müdürü Ahmet Taşdemir’e teşekkür plaketi takdim etti.İlimizi temsil eden başarılı sporcumuz Hasan Eren Akbulut 67 kg. sıkletinde koparmada 106, silkmede 132 kg. kaldırarak toplamda 238 kg. ile Türkiye ikincisi oldu.Şampiyonun üçüncü gününde ulusal ve uluslararası derecelerle ülkemizin ve ilimizin gururu Fatmagül Çevik şampiyonada 81+ kg sıkletinde 86 kg koparma 106 kg sılkme toplamda 192 kg ile Türkiye ikincisi oldu.Podyuma çıkan ilimiz sporcusu Semiha Enis 81 kg sıkletinde koparmada 44 kg sılkmede 53 toplam 97 kg ile Türkiye ikincisi oldu.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ilimizde Türkiye ikincisi derecesi getiren 3 sporcumuzu da tebrik ederek, sporcuları yetiştiren antrenörleri kutladı.Federasyon yetkilileri ise Isparta’nın ev sahipliğinden dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirdiler.