ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 09 Ocak 2022 tarihinde “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma” suçundan hakkında (15) yıl (42) ay (82) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Cezaevinden kaçarak firar durumunda olan R.K. isimli şahıs yapılan sıkı takip neticesinde Jandarmanın Dedektiİleri olan Suç Araştırına Timi (JASAT) tarafından saklandığı yerde yakalanarak; İsparta I Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.