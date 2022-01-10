DOLAKSIZ GÜVEN TAZELEDİ

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Halıcılar Tuhafiyeciler Manifaturacılar Dokumacılar ve Kilimciler Odası Olağan Genel Kurulu, Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.Genel kurulda Divan Başkanlığını Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı.Tek liste halinde mevcut başkan Mehmet Dolaksız yeniden güven tazeledi.Kongreye katılım oldukça yoğundu. 727 üyesi bulunan odada ikinci 4 yıl dönemi böylece başlamış oldu.Bir süre önce kapatılan ve temsiliyeti olmayan Ayakkabıcılar bu odaya eklendi. Ayrıca odanınFederasyona üye olması kararı da alındı.