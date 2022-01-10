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Isparta Haber: Geleceğin sporcuları bu kampusta yetişecek

Isparta Haber: Geleceğin sporcuları bu kampusta yetişecek
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
Fatih Mahallesinde 25 bin metrekarelik alanda spor kampusunun inşaat çalışmalarına başlandı.  
Geleceğin sporcuları bu kampusta yetişecek
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, giyinme odası, yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile spor salonunun bulunduğu Spor Kampusu inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Başkan Başdeğirmen,  giyinme odaları binası temelinin ilk beton dökümü için butona bastı.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’, “Gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için altyapı oluşturacağız” sözü bir bir gerçekleşiyor. Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle 17 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatları tamamlandı ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde de Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi. Spor Kompleksinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 2’li tip giyinme odası ve 500 kişilik çelik tribün yapıldı.
Şimdi de Fatih Mahallesinde 25 bin metrekare alan üzerine Spor Kampusu inşa ediliyor. Spor Kampusunda inşaat çalışmaları başladı. Proje kapsamında UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik çelik tribün, 4’lü tip giyinme odası, 2500 metrekarelik çim yüzeyli yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile birlikte spor salonu yer alıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Fatih Mahallesi’ndeki Spor Kampusunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Başdeğirmen, Ekim ayı sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaların Eylül ayı sonunda bitirilmesini istedi. İncelemeleri sırasında Başkan Başdeğirmen, 4’lü tip giyinme odası binası temelinin ilk beton dökümü için butona bastı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim çalışmalarından önce spor yatırımlarıyla ilgili önemli sözler verdiklerini hatırlatarak, bu sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Vermiş olduğumuz sözlerin içerisinde 17 semt sahası ve 3 gençlik merkezimiz vardı. 17 semt sahasını bitirdik. Mahallelerimiz ve gençlerimiz bu semt sahalarını kullanıyorlar. 3 mahalledeki gençlik merkezlerinin inşaatları da bitti, tefrişatlarından sonra hizmete açılacak. 2 tane UEFA standartlarında saha,  bir yüzme havuzu ve bir de spor salonu sözümüz vardı. UEFA standartlarındaki sahalardan bir tanesi olarak Emre Mahallesi Spor Kompleksini bitirdik. İlk etap projelerimiz içerisinde son aşama olan ikinci bir UEFA standartlarında sahamız, yüzme havuzumuz ve kapalı spor salonumuzun yapılacağı 25 bin metrekare alan içerisindeyiz. Bu alanımız Fatih Mahallesi’nde yer alıyor” dedi.
Sporcuların giyinme odalarının yer alacağı küçük bir tesisin temeli için beton dökümünün yapıldığını ifade den Başkan Başdeğirmen, “Bugünü temel atma töreni olarak düşünmedik sadece işe başlama olarak gördük. Spor salonunun temeli hazırlandı. Yüzme havuzumuzun da temeli hazırlanacak. İkisinin temelini bir ay içerisinde daha geniş kapsamlı, vatandaşlarımızı da davet ederek atacağız. Burada süremiz 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli ancak müteahhit firma Ekim ayı sonunda burayı teslim etmeyi düşünüyor. Kendilerinden bir ay daha öne çekmelerini ve Eylül ayı sonunda bitirmelerini rica ettik. Onlar da gayret edeceklerini ve Eylül ayı sonunda burayı Isparta halkının hizmetine sunabileceklerini söylediler. Programımızda ve hava şartlarında beklemediğimiz değişiklikler olmazsa burayı Eylül ayı sonunda Isparta’mızın hizmetine sunacağız. İlk etapta sporla alakalı vermiş olduğumuz tesis sözlerimizi yerine getirmiş olacağız. Yüce Rabbim Eylül ayının sonundaki açılışı sağlıkla bize nasip etsin ki vermiş olduğumuz o sözleri yerine getirmiş olalım. Şuana kadar bir aksama olmadan bugünlere geldik, bundan sonra da projelerimizi güzel şekilde yapıp bitireceğimiz inancındayım” şeklinde konuştu.
Yapım süreci tamamlanan ve hizmete açılan 17 semt sahasında çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların etkinlikler yaptığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 3 gençlik merkezinin bir ay içerisinde faaliyete geçeceğine değinen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Biz üniversite şehriyiz. Final zamanında sakin ortamda ders çalışmak isteyen gençlerimiz var. Gençlik merkezlerimiz çocuklarımız ve gençlerimize bu şekilde hizmet edecek. Yer konusunda anaokulundan üniversite öğrencilerimize kadar gençlik merkezlerimiz katkı sağlayacak. Bu önemli bir çalışma. Evlerine hangisi yakınsa oraya gidecek ve gençlik merkezinde derslerini çalışacaklar.  Ayrıca 2 büyük sosyal tesis yapıyoruz. O sosyal tesislerimizde gençlerimiz de hizmet alabilecekler. Ağustos ayının sonuna kadar da bu sosyal tesislerimiz hazır olacak. Buralar vatandaşlarımızın mahallelerinde hizmet alabilecekleri önemli yerler. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Görevde 3 yıla yaklaşıyoruz. Bundan sonra da bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak dileğimizdir. Yapmış olduğumuz bu tesislerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, mahallelerine kısa bir süre önce semt sahası yapıldığını ve gençlik merkezinin de çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Spor Kampusu için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Başpınar, “Burada bin seyircilik saha, yarı olimpik yüzme havuzumuz ve spor salonumuz var. Sporcularımızın giyinme odaları, yürüyüş yolları yer alacak. Burası Isparta’mızda sporcu yetiştirme merkezi olacak. Bu anlamda sayın başkanımıza hem Isparta’mız hem de mahallemiz adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımızın gençlere vermiş olduğu önemden ilham alarak Fatih Spor Kulübünü kurduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
Vatandaşlar da mahallelerine böyle bir spor yatırımının kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.
 
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