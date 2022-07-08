Isparta Belediyesi, Gülistan Mahallesi 108 caddede başlattığı asfaltlama çalışmasını Kurban Bayramı öncesinde gece gündüz çalışarak tamamladı. Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusuna çalışmalarını gece gündüz sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Çünür Kavşağı Mehmet Tönge arasında kalan 3 km’lik yol ile Dere Mahallesi ile Işıkkent Mahallesi arasındaki 2 km’lik yolda çalışmalarını tamamlamıştı. Bu çalışmaların yanı sıra Gülistan Mahallesinde 1 km uzunluğa sahip 108 caddede asfalt öncesi altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bir süre önce kanalizasyon hatları yenilenen, yağmur suyu hatları döşenen ve son olarak enerji hatları yer altına alınan 108 caddede yorgun asfalt kaldırıldı. Yolda altyapının oluşturulmasıyla birlikte asfalt çalışması yapıldı. Gece gündüz süren asfalt çalışmasının ardından yol daha konforlu bir şekilde yeni asfaltına kavuşturuldu. Gece geç saatlerde asfaltlamanın tamamlanmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, mahallelerinde daha önce kentsel dönüşüm uygulaması yapıldığını ve 76 dairelik bir sitenin 230 daireye çıktığını, tüm anlaşılan sitelerde durumun böyle olmasından dolayı altyapının yetersiz kalmaya başladığını söyledi. Bu konuda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e taleplerini ilettiklerine değinen Uzun, “Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen taleplerimizle ilgili duyarsız kalmadı. 108 caddemizin çok aktif kullanılması dolayısıyla altyapı çok kısa sürede tamamlandı. Bayramdan önce kullanıma açmak için ekipler gece gündüz çalıştı. Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.