"Sokak Lezzetleri ile Sokaklar, Lezzetleniyor!"

Isparta'nın enfes sokak yemeklerini sunan Sokak Lezzetleri, şimdi sizlere muhteşem bir lezzet deneyimi ekonomik fiyatlara yaşatmak için hizmetinizde! Fiyatlarımızın uygunluğu ve ürünlerimizin eşsiz lezzetiyle gönlünüzü fethedeceğimize emin olabilirsiniz.

Sokak Lezzetleri olarak, sokak yemeklerinin gerçek tadını sizlere sunmayı hedefliyoruz. Uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte özenle seçilmiş taze ve doğal malzemeler kullanarak, sizlere kaliteli bir yemek deneyimi sunuyoruz. Her bir ürünümüz, lezzetin doruklarına çıkaracak özenli bir hazırlık sürecinden geçiyor.



Menümüzdeki zengin çeşitlilik sayesinde her damak tadına hitap ediyoruz. İşte sizler için seçtiğimiz bazı lezzetlerimiz ve fiyatlarımız:



Dürüm Çeşitleri:

Köfte Dürüm - 50 TL

Kokoreç Dürüm - 50 TL

Kumru Dürüm - 50 TL

Tavuk İncik Dürüm - 50 TL

Sucuk Ekmek Dürüm - 50 TL

Ekmek Arası Tavuk Dürüm - 50 TL

Adana Ekmek Dürüm - 50 TL

Urfa Ekmek Dürüm - 50 TL

Ciğer Ekmek Dürüm - 50 TL

Tost Çeşitleri:

Sucuk & Kaşar Tost - 25 TL

Sade Sucuk Tost - 20 TL

Sade Kaşar Tost - 20 TL

Herşey İçinde Karışık Tost - 25 TL

Tavuk Tost - 25 TL





















Sokak Lezzetleri'nin merkezi Pirimehmet Mahallesi'nde bulunuyor ve siparişleriniz için Alo Paket Servis hattımız (0533 190 32 42) sizleri bekliyor. Ayrıca, Yemek Sepeti ve Getir Yemek gibi güvenilir platformlar üzerinden de kolayca sipariş verebilirsiniz.Biz, kaliteli ve lezzetli yemeklerimizle sizleri memnun etmek için buradayız. Fiyatlarımızın ucuzluğu ve ürünlerimizin lezzetiyle benzersiz bir tat deneyimi yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Siz de hemen sipariş verin ve Sokak Lezzetleri'nin eşsiz lezzetleriyle kendinizi şımartın!