Geliri 450 TL ve altında olanlar, 1.250 TL ödeme alacak.

Geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar, 1.100 TL ödeme alacak.

Geliri 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında olanlar, 950 TL ödeme alacak.

Geliri 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar, 850 TL ödeme alacak.

Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor: Aile Destek Paketi Başvuruları Cuma Gününe Kadar!Aile Destek Paketi başvurusu yapanlar için önemli bir duyuru yapıldı! İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Aile Destek Paketi ödemelerini alabilmek için Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde başvurusunu yapmayanlar ödemelerden yararlanma fırsatını kaçırabilir.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanarak hükümetin destek programına olan bağlılığını dile getirdi.Aile Destek Programı ödemeleri, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Başvuranların gelir durumu değerlendirilerek aylık ödeme tutarları belirlenmiştir. İşte ödeme tutarlarına ilişkin bilgiler:Ayrıca, çocuk sayısına göre de ek ödemeler yapılacaktır. 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL ödeme yapılacaktır.Başvurusunu yapmayan veya gerekli şartları taşımayan vatandaşlar, bu süre içinde başvurularını tamamlamalıdır. Ödemelerin Cuma gününe kadar gerçekleştirileceği belirtilmektedir.Aile Destek Paketi ile ilgili detaylı bilgilere ve güncel bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihine dikkat ederek hakkınızı kaybetmeyin!