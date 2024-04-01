

Isparta'da Deprem Öncesi Sismik Cihaz Uyarı Verdi!

Isparta'da yaşanan deprem öncesinde, sismik cihazlar tarafından yapılan 2 ayrı uyarı dikkat çekiyor. İşte o veriler:

1. Cihaz:

2. Cihaz:

İlk cihazın algılama saati 17:32:18 olarak kaydedilirken, bu algılama sonucunda sismik deprem büyüklüğünün 4.2 olduğu belirlendi. İkinci cihaz ise 17:27:14'te algılama yaptı ve bu algılama sonucunda tespit edilen büyüklük 2.7 olarak ölçüldü. Bu veriler, deprem öncesi yaşanan sismik aktivitenin boyutunu gösteriyor ve dikkate alınması gereken bir uyarı niteliği taşıyor.