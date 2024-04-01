Isparta'da Deprem Öncesi Sismik Cihaz Uyarı Verdi!
Isparta'da yaşanan deprem öncesinde, sismik cihazlar tarafından yapılan 2 ayrı uyarı dikkat çekiyor. İşte o veriler:
1. Cihaz:
- Algılama Saati: 17:32:18
- Sismik Deprem Büyüklüğü: 4.2
2. Cihaz:
- Algılama Saati: 17:27:14
- Tespit Edilen Büyüklük: 2.7
İlk cihazın algılama saati 17:32:18 olarak kaydedilirken, bu algılama sonucunda sismik deprem büyüklüğünün 4.2 olduğu belirlendi. İkinci cihaz ise 17:27:14'te algılama yaptı ve bu algılama sonucunda tespit edilen büyüklük 2.7 olarak ölçüldü. Bu veriler, deprem öncesi yaşanan sismik aktivitenin boyutunu gösteriyor ve dikkate alınması gereken bir uyarı niteliği taşıyor.