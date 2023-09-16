Eğirdir Gölü'nde Yasak Avcılık Yapanlara Cezalar Kesildi

Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde Eğirdir Gölü Barla kıyı şeridinde gerçekleştirilen denetimde, avcılığı yasak olan sudak (tatlı su levreği) balığı avcılığı yaptığı tespit edilen iki balıkçıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avladıkları sudak balıklarıyla birlikte şahıslara ait tekne ve avcı ruhsatları da 1 ay süreyle el konuldu ve bu süre boyunca avcılık yapmaları engellendi. El konulan 30 kg sudak balığı ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla yasadışı avcılıkla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam edecektir. Bu tür denetimlerle gölün ekosistemi ve su ürünleri kaynakları korunmaya çalışılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.