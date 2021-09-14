ISPARTA'DA ŞAP AŞILAMASIYLA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2021 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında il genelinde başlatılan ve 15 Kasım 2021 tarihine devam edecek olan Sonbahar Şap Aşılama Programları kapsamında kapsamda, İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali GÜNDÜZ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Serkan ÖZKAYA’nın katılımı ile Hasan ÇELİK’in Kuleönü Kasabasındaki işletmesinde bulunan büyükbaş hayvanlara yapılan aşılama uygulaması ile Sonbahar Aşılama Programı başlatılmıştır.İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL, program kapsamında, şap hastalığının, eskiden beri bilinen, ülkelerarası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu belirterek;“Şap hastalığına sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aydan büyük bütün büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. Belirttiğim nedenlerden dolayı üreticilerimizin işletmelerindeki büyükbaş hayvanlarına şap aşısı uygulaması, hastalığın ortaya çıkmasının ve yayılmasının önüne geçilmesi için büyük önem arz etmektedir. Aşılama kampanyamız tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna istinaden, 2021 yılı için işletme başına 15.203,00 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır. Yine şap aşısının eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.