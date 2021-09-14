Süleyman Demirel Üniversitesi 2019-2020 / 2020- 2021 Eğitim- Öğretim Yılları mezuniyet törenleri başladı.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen törenlerin ilkinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık Ve Finans, İktisat, Maliye bölümlerinin genç mezunları yeni hayatlarına uğurladı.
SDÜ
Isparta'da Mezuniyet törenleri, 21 Eylül Salı gününe kadar devam edecek...
14 Eylül Salı- 10:30 – 12:30
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Grup
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Adalet MYO
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO
- Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO
- İletişim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Isparta Sağlık Hizmetleri MYO