SDÜ'DE ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET HEYECANI





Isparta'da Mezuniyet törenleri, 21 Eylül Salı gününe kadar devam edecek...



14 Eylül Salı- 10:30 – 12:30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Grup

Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 Eylül Çarşamba- 10:30 – 12:30 Fen Edebiyat Fakültesi 16 Eylül Perşembe- 10.30-12.30 Mühendislik Fakültesi 17 Eylül Cuma- 10.30-12.30 Eğitim Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

İlahiyat Fakültesi 20 Eylül Pazartesi- 10.30-12.30 Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Adalet MYO

Teknik Eğitim Fakültesi 2. Program: 17.00-19.00 Diş Hekimliği Fakültesi

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 21 Eylül Salı- 10.30-12.30 İletişim Fakültesi

Hukuk Fakültesi 2. Program: 17.00-19.00 Isparta Sağlık Hizmetleri MYO

Süleyman Demirel Üniversitesi 2019-2020 / 2020- 2021 Eğitim- Öğretim Yılları mezuniyet törenleri başladı.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen törenlerin ilkinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık Ve Finans, İktisat, Maliye bölümlerinin genç mezunları yeni hayatlarına uğurladı.