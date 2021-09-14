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Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı

Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 13.09.2021 18:10
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SDÜ'DE  ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET HEYECANI

Süleyman Demirel Üniversitesi 2019-2020 / 2020- 2021 Eğitim- Öğretim Yılları mezuniyet törenleri başladı.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen törenlerin ilkinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık Ve Finans, İktisat, Maliye bölümlerinin genç mezunları yeni hayatlarına uğurladı.

SDÜ
 
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Isparta'da  Mezuniyet törenleri, 21 Eylül Salı gününe kadar devam edecek...

14 Eylül Salı- 10:30 – 12:30
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Grup
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
15 Eylül Çarşamba- 10:30 – 12:30
  • Fen Edebiyat Fakültesi
16 Eylül Perşembe- 10.30-12.30
  • Mühendislik Fakültesi
17 Eylül Cuma- 10.30-12.30
  • Eğitim Fakültesi
  • Spor Bilimleri Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
20 Eylül Pazartesi- 10.30-12.30
  • Mimarlık Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Adalet MYO
  • Teknik Eğitim Fakültesi
 2. Program: 17.00-19.00
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO
  • Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO
21 Eylül Salı- 10.30-12.30
  • İletişim Fakültesi
  • Hukuk Fakültesi
2. Program: 17.00-19.00
  • Isparta Sağlık Hizmetleri MYO
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