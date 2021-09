Isparta'da şanzıman difransiyel tamir bakım onarım servisi Yasin Oto

Oto Yasin | Garanti Koşulları

35 Yıllık Motor Mekanik Ustası ve Oto Yasin Kurcusu Mustafa Işıldak araç sahipleri için önemli bilgiler paylaştı.

''Stoklarιmιzda, hem orjinal yedek parçalar hem de kaliteli alternatif yan sanayi parçalar bulunmaktadιr.

Şanzıman

Otomatik Şanzımanlı Bir Araç İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1992-1997 yılları arasında Merter’de (İstanbul) kaporta, boya, mekanik ve elektrik özel servisi olarak sektörde yolculuğa başlayan Oto Yasin Ekspertiz, Isparta’da yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. 1997 yılında Gül Küçük Sanayi Sitesi, G Ada, 4. Blok, No: 1 adresinde 750 m2 zemin,350 m2 asma katlı toplam 1.100 m2’de Isparta’nın ilk araç muayene istasyonu ve ekspertiz kuruluşu olarak yoluna devam eden Oto Yasin Ekspertiz, en ileri teknoloji yapısı ve insan kaynakları ile güven veriyor.Oto Yasin'de müşterilerin isteği doğrultusunda, tercih ettikleri kalitede ister tamamen orjinal, ister yan sanayi isterlerse de yerli yedek parça kullanılabiliyor.. Oto Yasin'de tüm araçların otomatik, tiptronik, dsg ve yarı otomatik şanzımanlarının arızaları, modern, elektronik, orjinal diagnostik test cihazlarla tespit ediliyot., tamir ve ayarları yapılıyor.Oto Yasin özel servisinde, her türlü aracınızın defransiyelleri tamir, bakιm ve onarιm, orjinal arιza tespit ve test cihazlarιyla birlikte, tamir bakιm onarιm programlarι ve talimatlarι çerçevesinde, titizlikle ve itina ile TSE 12047 Kapsamındaki güvence ile, yιllarιn verdiği 35 yılık tecrübe ve ustalιkla kaliteli ve garantili olarak yapιlmaktadιr.Bakιm ve onarιmlarda orjinal ve alternatifi olan parçalar sizin seçiminize sunulur ve tercihinize göre işlem yapιlιr.Servisimizde kullanιlan şanzıman, diferansiyel, motor yağlarι ve sarf malzemeleri kesinlikle üretici firma standartlarιndadιr.Kullanιlan yedek parça ve işçiliklerimiz özel şartlarımız dahilinde 1 yιl garantilidir.Otomobillerin mevcut performansιnιn, konforunun ve güvenliğinin sürekliliği açιsιndan, üretici firma tarafιndan belirlenen zaman veya kilometre aralιklarιnda mutlaka periyodik bakιmlarιnιn yapιlmasι gerekmektedir. Otomobil üzerinde belirli kilometre veya zaman içinde kullanιm sonucu ömrü dolan, yιpranan ve görevini yapamaz hale gelen sarf malzemeleri bulunmaktadιr. Bunlar yağlar, filtreler, kayιşlar, fren balatalarι, fren diskleri, bujiler, soğutma sιvιlarι yani antifriz gibi ürünlerdir. Periyodik bakιmlarda aracιn tüm aksamlarι kontrol edildiği gibi bu tür ömrü dolan parçalar ve sarf malzemeleri de kontrol edilerek değiştirilmektedir. Çoğu zaman ileride meydana gelebilecek arιzalar periyodik bakιmlarda tespit edilerek arιzanιn daha da büyümesini önlemektedir.Otomatik şanzıman Tork konvektörü, debriyaj, servo, hidrolik sistemi, solenoid, sübap ve vites kademeleri gibi unsurları içinde barındıran alüminyum muhafazaya sahip şanzıman türüdür. Otomatik şanzımanın en büyük özelliklerinden biri üretici firmaların en uygun hızlanma ve tork devirlerini hesaba katarak ayarladıkları vites değişim süreleri ile kullanıcı hatasından oluşabilecek sorunların en aza indirgenmesi ve aracın yakıt ekonomisine katkıda bulunması sağlanır. Her ne kadar otomatik vitesler manual viteslere göre araçların performansını olumsuz yönde etkiliyor olarak bilinse de geliştirilen yeni teknolojilere sahip araçların sahip olduğu otomatik vites seçenekler her geçen gün performans açısından da daha iyiyi sürücüsüne sunmaya başlamıştır.Manuel şanzımanlar motordaki gücü tekerleklere taşırken debriyaja ihtiyaç duyarken otomatik şanzıman bu işi tork dönüşümü yapan yağ içerikli bir sistem aracılığıyla halledilir. Yarı otomatik şanzımanlı araçlarda ise vites değişimi debriyaj olmadan manuel olarak yapılabilmektedir, bu araçlarda ise kavrama elektronik veya vakum sistemi ile kontrol edilmektedir. Otomobilinizin her parçası gibi Otomatik şanzımanda bakıma gereksinim duyar. Aracın ve şanzımanın tipine göre yapılması gereken bakım süreleri aracın el kitabında bulunabilir. Genel olarak uygulanan bakım her 40.000 kilometrede yada 2 yılda bir şanzıman yağının ve filtresinin değiştirilmesidir. Kendi aracınızın yağ değişim kilometresini garanti ve bakım el kitabından öğrenebilirsiniz.Gaz pedalına basılıyken vites kolu P ve N konumundan başka bir konuma getirilmemelidir. Araç hareket halindeyken P konumuna alınmamalıdır. Aksi taktirde ciddi hasarlar ortaya çıkacaktır. R konumuna geçmeden önce aracın tamamen durması beklenmelidir. Yokuş aşağı inişlerde araç kesinlikle boşa yani N konumuna alınmamalıdır. Otomatik şanzımanlı araçlarda,motor çalışmadığı taktirde kesinlikle vurdurmak olarak bilinen uygulama yapılmamalıdır. Araç bozulduğunda yada kaza halinde çekilmesi gerektiğinde çekişin gerçekleştiği tekerlekler askıya alınmalıdır.Otomatik şanzıman yağ değişimi zamanlarına mutlaka uyulmalıdır, aksi taktirde yağ bozulacak ve bozulan yağ şanzımanın performansında düşüşe ve bazı arızalara neden olacaktır. Araç hızı 95 Km/s den fazlaysa vites kolu asla manuel olarak 2 veya L konumuna alınmamalıdır. L konumundaki sürüşlerde 50 Km/s in üstündeki hızlara çıkılmamalıdır.Servisimizde her çeşit otomatik şanzıman tamiri, bakımı ve arızaları yapılmaktadır. Son teknolojik sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. En önemlisi de üstün tecrübemiz ve sektördeki güvenilirliğimizdir. Her zaman kalite ve üstün hizmet vermeyi bir ilke olarak gördük. Bu sayede değerli müşterilerimizin güvenini kazandık.Otomatik şanzıman tamiri yapılırken, orjinal otomatik şanzıman yedek parçaları kullanılır. İsteğinize baglı olarak 2.el, çıkma otomatik şanzıman parçaları kullanılır. 2.el otomatik şanzıman parçaları, tıpkı orjinali gibidir. Otomatik şanzıman tamirinin yanında, otomatik şanzıman bakımı, şanzıman arızaları, otomatik şanzıman beyin tamiri, otomatik şanzıman yağı değişimi, otomatik vites sorunları, çözümleri ve daha birçok hizmet verilmektedir. Otomatik şanzıman ve yedek parçaları da bulunmaktadır.

Defransiyel

değişmez!.

Bu tabir tamamen yanlιştιr.

Can ve mal güvenliği ile trafik sağlığına değer üretmeye devam ediyor

35 yıllık bilgi birikimine sahip olan Oto, en ileri teknolojiyi takip ediyor. Özellikle ikinci araçlarda ‘güven’ unsurunun tesis edilmesine emek veriyor.

-İletişim:

Oto Yasin Ekspertiz

Gül Küçük Sanayi Sitesi

G Ada

4. Blok

No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı)



-Telefon:

0 (246) 224 14 43

0 (533) 763 61 44

0 (544) 900 64 69

-Web:

Defransiyel yağι kesinlikleDefransiyel yağlarι ancak defransiyel tamamen parçalanιp, bilyeleri ve ayar borusu, keçesi contasι değiştirilip iç kιsmι, kovan ve aks milleri eski yağ kalmayacak şekilde temizlenip yιkandιkdan sonra yağ değişimi yapιlabilir. Çünkü defransiyel yağlarι özel katιklι yüzeylere tamamen yapιşιp film tabakasι oluşturan, hipoid özelliği olan yağlardιr.Kullandιğιmιz yağlar çok özel 100.000 km ve 200.000 km kullanιlan tam sentetik hipoidli ACEA ve APΙ standardι en yüksek yağlardιr.Defransiyeli daha uzun kullanmanιn yöntemi; zamanιnda bakιmι yapιlmalι, kesinlikle patinaj yaptιrιlmamalι, istiap haddini aşan yük atιlmamalι, aks keçeleri ve hahruti keçesindeki yağ kaçaklarιnιn ihmal edilmeyip hemen yapιlmasι gerekir. Mahruti keçesinin değişimi mutlaka tarafιmιzdan yapιlmalιdιr. Ani duruş ve kalkιşlardan kaçιnιlmalι, debriyaj sert bιrakιlmamalι, tekerleğin yarιsιna varan sudan geçildiği takdirde hemen servisimize uğrayιp acilen yağ değişimini yaptιrmalιsιnιz''.