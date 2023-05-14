Isparta Haberi: Başkan Başdeğirmen, Anneler Gününü Karanfil Dağıtarak Kutladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Anneler Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Başdeğirmen çifti, Mimar Sinan Caddesi üzerinde anne ve anne adaylarına karanfil dağıtarak, sevgi dolu bir gün geçirmelerine eşlik etti.Başkan Başdeğirmen ve eşi, Mimar Sinan Caddesi'nde başlayan etkinliğe esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Anne ve anne adaylarına karanfil hediye eden Başdeğirmen çifti, şehirde gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlar nedeniyle vatandaşların teşekkürlerini kabul etti ve bolca fotoğraf çektirdi. Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Tunçbilek de etkinliğe eşlik etti.Başkan Başdeğirmen ve eşi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki ziyaretin ardından Kaymakkapı Meydanı'na geçti. Burada da anneleri kutlayan Başdeğirmen çifti, karanfil dağıtırken vatandaşlarla sohbet etti ve birlikte güzel anılar oluşturdu.Başkan Şükrü Başdeğirmen, annelerin sevgisinin en büyük ve değerli olduğunu belirterek, fedakarlık ve zorluklarla dolu bir hayatta sabırla mücadele eden annelere olan hizmetin asla yeterli olamayacağını ifade etti. Başdeğirmen, "Annelerimize duyulan saygı ve sevgi, inançlarımıza göre de yüce ve kutsaldır. Sevgili Peygamberimizin, 'Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' sözü, annelerimize olan saygımızı ve hürmetimizi göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" şeklinde konuştu.Isparta Haberi olarak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in karanfil dağıtarak kutladığı Anneler Günü etkinliğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başkan Başdeğirmen'in annelere verdiği önemi ve annelere yönelik saygıyı vurgulayan bu etkinliğin, toplumda annelerin değerini ve önemini hatırlatmaya yönelik anlamlı bir adım olduğunu düşünüyoruz. Başkan Başdeğirmen'in eşiyle birlikte anne ve anne adaylarına karanfil dağıtarak onları selamlaması, annelik kavramının toplumda takdir ve saygı gördüğünü gösteren bir jest olarak nitelendirilebilir.Başkan Başdeğirmen, şehirde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlarla birlikte annelerin hakkını vermenin önemine vurgu yaparken, annelik kavramının hoşgörü ve sevginin kaynağı olduğunu belirtti. Annelerin sabır, sevgi ve fedakarlıkla çocuklarını yetiştirdiğini ve toplumun temel taşı olduklarını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, annelere olan saygının ve hizmetin asla yeterli olmadığını vurgulayarak, annelerin tüm sevgi ve özverilerinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.Başkan Şükrü Başdeğirmen'in Anneler Günü etkinliği, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılanmıştır. Başdeğirmen çiftinin, anneleri tebrik etmek ve onların değerini anlamak için gösterdikleri çaba, toplumun genelinde memnuniyetle karşılanmış ve etkinliğe katılan herkesin yüzünde gülümsemeler oluşturmuştur.Isparta Haberi olarak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in Anneler Günü'nde gerçekleştirdiği karanfil dağıtma etkinliğini duyurduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Başkan Başdeğirmen'in annelere olan saygısı ve değeri vurgulayan bu güzel etkinlik, toplumda sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik oluşturmayı amaçlayan önemli bir adımdır. Annelerimizin hak ettikleri değeri görmelerini diler, tüm annelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler temenni ederiz.