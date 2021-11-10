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Belediyenin ürettiği begonit taşlar kaldırım ve meydanlara renk katıyor

Isparta Belediyesi Haberleri...

Belediyenin ürettiği begonit taşlar kaldırım ve meydanlara renk katıyor
ISPARTA
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Belediyenin ürettiği begonit taşlar
kaldırım ve meydanlara renk katıyor
 
Şehrin meydanlarının Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla döşenmesi çalışmaları sürüyor. Çalışmalar Özkanlar-Gölcük yolunda çift yönlü olarak devam ediyor.
Isparta Belediyesi Meclisi kararıyla belediye şirketi ISTEM’den, işletmesi Fen İşleri Müdürlüğüne geçen Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde parke taşı üretiminin yanı sıra begonit taş üretimine de geçilmişti. Farklı renklerde üretilen begonit taşlar şehrin dört bir yanında kullanılıyor. Isparta Belediyesi, kentin daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla 5 milyon liralık yeni bir begonit, kilit parke ve bordür taş döşeme yatırımına başladı.
Daha önce Aksu Caddesi, Karaağaç pazar yolu ve Kirazlıdere’de kaldırımları süsleyerek, modern bir görünüm sunan begonit taşlar son olarak 107. cadde olarak bilinen Özkanlar-Gölcük yolu arasındaki kaldırımlarda yerini alıyor.
Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla 107. caddede kaldırımlara çift yönlü olarak begonit taş döşemesi yapılıyor. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı otogar arası, Otogar Kavşağı, Özkanlar ile Barida Otel arasındaki kaldırımlar da çift yönlü olarak belediye şirketinin kendi üretimi olan begonit taşlarla kaplanacak.,
 
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