​Isparta Kutlubey Mahallesi'nde Esnaf Talepleri Karşılanıyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kutlubey Mahallesi esnafının asfalt, altyapı ve aydınlatma gibi taleplerini yerine getirmek üzere harekete geçti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan kafeler bölgesi esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Esnafın asfalt, altyapı, ve aydınlatma gibi istekleri üzerine Başkan Başdeğirmen, çalışmaların hemen başlatılacağı sözünü verdi.Başkan Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Isparta Belediyesi, Kafeler bölgesindeki asfalt ve altyapı sorunlarını çözmek üzere çalışmalara başladı. Kafeler bölgesinde renkli baskılı asfalt çalışması gerçekleştirilirken, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapıları da yenileniyor.Kutlubey Mahallesi Muhtarı Bayram Karaoğlu, Belediye Başkanı'nın esnaf buluşmasında dile getirilen taleplerin hızla değerlendirilip çalışmaların başladığını ifade etti. Muhtar Karaoğlu, esnaf adına yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.Esnaf Sinan Özek ise Başkan Başdeğirmen'in taleplerini hızla yerine getirdiğini ve memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Aynı şekilde diğer esnaf Hasan Şen de problemlerine çözüm getiren çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.Kafeler bölgesinde gerçekleştirilen asfalt ve altyapı çalışmaları, esnafın memnuniyeti ve işbirliği ruhunu yansıtan olumlu bir adım olarak öne çıkıyor.