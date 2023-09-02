Isparta'da Otomatik Şanzıman Tamiri ve Daha Fazlası İçin Oto Yasin!

Oto Yasin, otomatik şanzıman tamiri konusunda öncü bir hizmet sunarak, Isparta'da araç sahiplerinin güvenilir tercihi olmaya devam ediyor. 1992-1997 yılları arasında İstanbul Merter'de başlayan otomotiv sektöründeki serüvenini Isparta'ya taşıyan Oto Yasin, Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde 1.100 metrekarelik modern tesisi ile hizmet veriyor. İşte Oto Yasin'in sunduğu hizmetler ve otomatik şanzıman tamiri konusundaki özellikler:

Otomatik Şanzımanlarda Uzmanlık

Oto Yasin, otomatik, tiptronik, dsg ve yarı otomatik şanzımanların tamiri, bakımı ve ayarlaması konusunda uzmanlaşmıştır. En son teknolojiyi kullanarak araçlardaki sorunları teşhis eder ve profesyonelce çözüme kavuşturur.

Geniş Parça Seçenekleri

Müşterilerin tercihlerine bağlı olarak, orijinal yedek parçaların yanı sıra kaliteli alternatif yan sanayi parçaları da sunulur. Bu şekilde müşteriler, araçlarının bakım ve onarımlarını kendi isteklerine göre yapabilirler.

Garanti ve Güvence

Tüm hizmetler, TSE 12047 standartlarına uygun olarak sunulur ve 35 yıllık deneyim ve uzmanlıkla kaliteli ve garantili bir şekilde gerçekleştirilir. Kullanılan yedek parça ve işçilikler, özel şartlar dahilinde 1 yıl garantilidir.

Diferansiyel Tamiri ve Diğer Hizmetler

Oto Yasin, otomatik şanzıman tamiri dışında diferansiyel tamiri ve diğer mekanik ve elektriksel sorunların çözümünde de size yardımcı olabilir. Modern teşhis ekipmanları ve uzman kadrosuyla her türlü araç sorununa hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilir.

Oto Yasin, Isparta'da otomatik şanzıman tamiri ve daha fazlası konusunda güvenilir bir adres olarak hizmet vermektedir. 35 yıllık deneyimiyle, araç sahiplerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunan Oto Yasin, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutar.

İletişim: Oto Yasin Gül Küçük Sanayi Sitesi G Ada Blok No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı) Telefon:

0 (246) 224 14 43

0 (533) 763 61 44

0 (544) 900 64 69

Web: otoyasin.com.tr



