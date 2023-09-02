IGC Soner Toros Basın Merkezi 10 Ocak'ta Hizmete Girecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce verdiği sözü tutarak geçtiğimiz ay başlatılan IGC Soner Toros Basın Merkezi inşaatını inceledi. Başdeğirmen, basın merkezinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Isparta Gazeteciler Cemiyeti'ne yapılacak bir basın merkesi müjdesini veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu projenin inşaatına geçtiğimiz ay başlandığını belirtti. Soner Toros Basın Merkezi'nin fizibilite ve proje çalışmaları daha önce tamamlanmıştı. Belediye imkanlarıyla yapılacak olan merkezin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hizmete açılması planlanıyor. Basın Merkezi, 3 oda, bir toplantı salonu, mutfak, mescit ve tuvaletlerden oluşacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projenin inşaat çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcıları ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ile birlikte yerinde inceledi. Başdeğirmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin yapım çalışmalarını Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mustafa Baş ile birlikte yerinde inceledik. Basın Parkı içerisinde yer alan ve merhum Gazeteci Soner Toros'un isminin yaşatılacağı Basın Merkezi'nin resmi açılışını 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde medya mensuplarımızla birlikte yapacağız" dedi.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ise projenin başlamış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Belediye Başkanımız iki yıl önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu merkezin sözünü ve müjdesini vermişti. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı biraz gecikti ve bugünlere gelindi. İnşallah bu merkezimiz üç ay gibi kısa sürede tamamlanarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hizmete açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Isparta Basını adına güzel bir eser olacak. Bu konuda başta Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Isparta Basını bu eseri Isparta Basınına kazandıranları hiçbir zaman unutmayacak" dedi.