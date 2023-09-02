Isparta Barosu 2023-2024 Adli Yıl Açılış Programı Basın Açıklaması

Savunma Hakkına Saygı Adil Yargılanma Hakkının Temelidir

Isparta Barosu, 2023-2024 Adli Yılı'nın başlangıcı vesilesiyle düzenlenen açılış programı çerçevesinde bir basın açıklaması yaparak, adalet sistemi ve avukatların durumu hakkında önemli mesajlar verdi. İşte açıklamanın detayları:

Adalet Krizi ve Savunma Hakkı

Isparta Barosu tarafından yapılan açıklamada, yeni adli yılın kaygıyla karşılandığı ve bu kaygının temel nedeninin adalet krizi olduğu vurgulandı. Adalet krizinin sadece avukatların meslek sorunu gibi görünmediği, aynı zamanda ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu bir sorun olduğu ifade edildi.

Avukatların Zorlukları ve Sömürü

Açıklamada, avukatların karşılaştığı sorunların yasalardan ve hukuka uygun uygulamalardan değil, ulusal çapta büyüyen şiddet olaylarından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan ve adaletin geç veya hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu sorunların çözülmesinin, ulusal adalet arayışının ön koşulu olduğu vurgulandı.

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme

Isparta Barosu, 2023 yılı sonunda sona eren Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takvimine dikkat çekti. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen hedeflere ulaşılamadığını ve bu hedeflerin yerine getirilmesini talep etti.

Hukuk Eğitimine Dair Öneriler

Açıklamada, hukuk eğitimine yönelik önerilere de yer verildi. Hukuk fakültelerine giriş sınavlarının başarı sıralamalarının yükseltilmesi, akreditasyon uygulamalarının getirilmesi, staj eğitiminin içeriğinin güçlendirilmesi gibi adımların atılması gerektiği ifade edildi.

Avukatların Hakları ve Meslek Onuru

Yeni adli yılda, stajyer avukatların statülerinin güçlendirilmesi, kamu avukatlarının özlük haklarının ve meslektaşların haklarının güvence altına alınması talep edildi. Ayrıca, ekonomik ve fiziki şiddeti önleyecek önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Bağımsız Yargı ve Adil Yargılanma Hakkı

Açıklama, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığının temel bir unsuru olduğuna ve adil yargılanma hakkının ise savunma hakkına ve bağımsız avukatlık faaliyetine saygının bir yansıması olduğuna işaret etti. Adaletin geç veya hiç tecelli etmediği bir yargı sistemi ve savunma hakkına saygı gösterilmeyen bir sistemden adil yargılanma beklentisinin gerçekçi olmadığı belirtildi.

Isparta Barosu, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için adil yargılanma ve savunma hakkına saygının gereklerinin yerine getirilmesini talep ederek yeni adli yılın tüm vatandaşlar için adaletle dolu bir yıl olmasını diledi.

Tarih: 01 Eylül 2023

Av. Ünsal ÇANKAYA

Isparta Baro Başkanı