Isparta Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, diğer alanlarda olduğu gibi otobüs duraklarını sabunlu suyla yıkayarak, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının ilk başından bu yana halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, otogar, toplu taşıma araçları, çöp bidonları, tuvaletler, pasajlar, sokak ve caddeler olmak üzere halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ile temizlik çalışmasını sürdürüyor.Halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan biri de otobüs durakları. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle kapalı otobüs duraklarının kullanımı da arttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak açık ve kapalı otobüs duraklarının iç, dış temizliğini gerçekleştiriyor. Otobüs duraklarının camları ve oturma alanları sabunlu suyla yıkanarak, temizleniyor. Bu şekilde duraklar vatandaşların kullanımı için daha sağlıklı hale getiriliyor. Ayrıca otobüs duraklarının da diğer toplu kullanım alanlarında olduğu gibi periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri sürdürülüyor.