İTO'dan çalışan ücretleri için 4 öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç; asgari ücret, prim desteği, net ücreti belirleyen kriterler ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı çerçevesinde önerileri olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerileri olduğunu söyledi. Avdagiç; asgari ücret, prim desteği, net ücreti belirleyen kriterler ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı çerçevesindeki önerileri şöyle sıraladı:

1- ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

2- PRİM DESTEĞİ

3- NET ÜCRET KRİTERLERİ

4- SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK KAZANCIN ÜST SINIRI

İTO Başkanı Avdagiç;Avdagiç, ikinci önerilerinin asgari ücret prim desteğinin yeniden belirlenmesi olduğunu belirterek,dedi."Net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerde ciddi bir revizyon beklentimiz var. Mesela gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesi. Bu basamaklar belirlenirken asgari ücrete yapılan zammın altında oranlar kullanılıyor. Keza gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası da başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Bu kalemler yıldan yıla cari şartlara uygun şekilde revize edilmeli. Çünkü revize edilmemesi çalışan adına ücretlerde ciddi bir erozyona, işveren adına da azımsanamayacak bir yüke sebebiyet veriyor."ifadesini kullanan Avdagiç,Avdagiç, son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı konusunda yaptığı öneriye ilişkin şunları kaydetti: