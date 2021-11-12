Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki mezarlık alanlarının yetersiz kalmaya başlamasının ardından harekete geçti. Halife Sultan Mahallesi Mezarlığında yeni alanlar kazandırılması noktasında çalışmalar devam ederken, mezarlık içerisinde derneğe ait yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın kullanım hakkı belediyeye geçti.Bu kapsamda Isparta Kabristanlar Kurma Onarma ve Yaşatma Derneği uhdesinde bulunan yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın belediyeye kullanım hakkı devredildi.Devir protokolü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Dernek Başkanı Mehmet İlhan Çakacı ve Dernek Vekili Av. Abdullah Çakacı tarafından imzalandı.Halife Sultan Mezarlığında derneğe ait arazilerin belediye tarafından kullanılabilmesi amacıyla protokol imzaladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mezarlığa girişteki sağ ve sol bölümlerin boş olduğunu bu alanlarda hem derneğin hem de belediyenin arazileri olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “Yaptığımız protokolle istişareli bir şekilde o mezarlık alanlarını da kullanmaya başlayacağız. Kısa zamanda bölgeyi hazırlayacağız. 8 bin kişilik bir kabir oluşacak. Bu anlamda bizlere yardımcı olan İlhan Çakacı ve Abdullah Çakacı’ya teşekkür ediyorum, Isparta için iyi bir hizmet oldu, Allah razı olsun” dedi.Isparta Kabristanlar Kurma Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet İlhan Çakacı da “Size güvencim sonsuz. Üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince yapacağız. Allah razı olsun” dedi.Isparta Kabristanlar Kurma Onarma ve Yaşatma Derneğinin yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Dernek Vekili Av. Abdullah Çakacı da mezarlığın yıllar sonra belediye ile yapılan protokolle, belediyenin kullanımına sunulduğunu söyledi. Çakacı, “Bu aşamada yapıcı tavrı ve dernek başkanımızın taleplerini kırmaması, orta bir uzlaşı yolu bulunmasında emeği geçen Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.Önceki yönetim döneminde bazı olumsuzlar yaşandığını aktaran Av. Çakacı, bu bölgenin tapularının istediğini, tapuların dernek başkanı, önceki başkanlar ve yönetimlerinin vermesi noktasında yetkilerinin bulunmadığını hatırlattı. Çakacı, “Vatandaşlar bu bölgeyi mezarlık alanı olması için bağışlamışlar. Böyle bir sorumluluk altına giremeyecekleri için önceki yönetimin taleplerini reddetmeleri üzerine arada davalar olmuş. Yeni yönetimle, başkanımızla yapılan görüşmelerde ılımlı yaklaşım, derneğin amacına aykırı olmayan talepler birlikte ortak çatıda değerlendirildi ve bugün bu protokolü imzalama şerefine nail olduk. Dernek başkanı, dernek yönetimi bu protokolle amacına ulaşmasından da ayrıca mutluluklarını ifade ediyorlar. Dernek bundan sonra da ellerinden gelen desteği verecektir. Mezarlık alanı ihtiyaç dahilinde belediyemizle görüşerek kullanıma sunulmuştur. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.